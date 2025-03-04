«Нефтехимик» сыграет против «Адмирала» в матче чемпионата КХЛ

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» сегодня проведет выездную встречу против «Адмирала» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало матча во Владивостоке запланировано на 12:30 по мск.

Для нижнекамцев эта игра окажется третьей в дальневосточной серии. Ранее в двух матчах «Нефтехимик» уступил хабаровскому «Амуру».

После 60 матчей «волки» с 55 очками занимают девятое место в Восточной конференции. «Адмирал» идет седьмым на «Востоке» с 63 очками по окончании 60 матчей.