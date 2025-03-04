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На главную ТИ-Спорт 4 марта 2025 09:50

«Нефтехимик» сыграет против «Адмирала» в матче чемпионата КХЛ

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«Нефтехимик» сыграет против «Адмирала» в матче чемпионата КХЛ
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» сегодня проведет выездную встречу против «Адмирала» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало матча во Владивостоке запланировано на 12:30 по мск.

Для нижнекамцев эта игра окажется третьей в дальневосточной серии. Ранее в двух матчах «Нефтехимик» уступил хабаровскому «Амуру».

После 60 матчей «волки» с 55 очками занимают девятое место в Восточной конференции. «Адмирал» идет седьмым на «Востоке» с 63 очками по окончании 60 матчей.

#ХК Нефтехимик #кхл #хоккей
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