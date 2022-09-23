«Нефтехимик» сыграет дома против «Трактора» в рамках чемпионата КХЛ

Сегодня в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Нефтехимик» примет челябинский «Трактор». Начало встречи - в 19:00.

Команда Олега Леонтьева неудачно начала текущий сезон, проиграв все 8 матчей на стартовом отрезке. В последней встрече нижнекамцы уступили в гостях «Сибири» - 2:3, пропустив все 3 шайбы в третьем периоде.

«Трактор» идет соседом «Нефтехимика» в турнирной таблице, занимая 10-е место среди 11-и команд в Восточной конференции КХЛ. Ранее челябинцы проиграли 2 последних матча в чемпионате, пропустив от «Торпедо» (3:4) и «Авангарда» (1:3) 7 шайб.

В середине сентября команды уже встречались друг с другом. В Челябинске безоговорочную победу одержали хозяева, «Трактор» разгромил «Нефтехимик» со счетом 4:0.

Игру предваряют слухи о возможном переходе вратаря Эмиля Гарипова в нижнекамский клуб. На данный момент голкипер находится на драфте отказов, куда его выставил «Трактор». «Нефтехимик» уже начал подчищать состав для новичков, накануне игры там объявили о расставании с вратарем Алексеем Мурыгиным и форвардом Самуэлем Бучеком.

Отметим, что всего команды встречались 59 раз. По количеству побед в очных матчах перевес за «Трактором» - 34 против 25 у нижнекамцев.