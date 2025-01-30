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На главную ТИ-Спорт 30 января 2025 09:14

«Нефтехимик» сыграет дома против минского «Динамо»

«Нефтехимик» сыграет дома против минского «Динамо»
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» сегодня проведет встречу дома против минского «Динамо». Начало игры запланировано на 19:00 по мск.

В своем последнем матче в КХЛ нижнекамский клуб уступил на родном льду «Северстали» со счетом 1:2. После 50 матчей «Нефтехимик» занимает девятое место в Восточной конференции c 43 очками.

Минское «Динамо» располагается на данный момент на седьмой строчке в Западной конференции с 56 очками. У команды Дмитрия Квартальнова сейчас идет серия из трех подряд поражений.

#ХК Нефтехимик #кхл #хоккей
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