«Нефтехимик» сыграет дома против минского «Динамо»

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«Нефтехимик» сегодня проведет встречу дома против минского «Динамо». Начало игры запланировано на 19:00 по мск.

В своем последнем матче в КХЛ нижнекамский клуб уступил на родном льду «Северстали» со счетом 1:2. После 50 матчей «Нефтехимик» занимает девятое место в Восточной конференции c 43 очками.

Минское «Динамо» располагается на данный момент на седьмой строчке в Западной конференции с 56 очками. У команды Дмитрия Квартальнова сейчас идет серия из трех подряд поражений.