«Нефтехимик» стартовал в чемпионате КХЛ с поражения от чемпиона

В своем первом матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» сегодня в Москве проиграл ЦСКА в овертайме со счетом 4:5, ведя в счете 3:1 и 4:2.

Армейцы в первом туре крепко побили дома «Магнитку» (6:2), а нижнекамцы перед стартом в сезоне выиграли в Казани предсезонный турнир Кубок ТАНЕКО.

Первый период прошел в равной и активной борьбе, в которой некоторое территориальное преимущество было у хозяев. Гости в целом атаковали не меньше, но заработали три удаления. В первом случае отбились, во втором пропустили, когда на добивании на пятачке преуспел Виталий Абрамов, 1:0. Однако всего через 40 секунд на хозяйском пятачке ловко подправил полет шайбы Михаил Назаров, 1:1. В обоих случаях арбитрам пришлось смотреть видеоповтор, но оба гола были в итоге признаны правильными. Статистика равная, броски в створ ворот 6-6.

Во втором периоде команды то и дело играли в неравных составах, нижнекамцы даже втроем оставались против пятерых. Но единственный гол в этом периоде был забит в равных составах. Ансель Галимов убежал один на один и красиво переиграл шведского голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна, знакомого нам по выступлениям за «Ак Барс», 1:2.

Едва начался третий период, как гости реализовали большинство, с добивания отличился Евгений Митякин, 1:3. А потом шайбы посыпались в ворота, как из рога изобилия. Щелчок в касание Антона Слепышева, 2:3. Эффектный кистевой бросок Павла Порядина сразу после вбрасывания, 2:4. Щелчок Артема Сергеева от синей линии — 3:4. И тут гости остались втроем против пятерки армейцев, которые не упустили своего шанса, — 4:4.

В овертайме вся игра шла в формате «четыре на три», хозяева сняли вратаря и выпустили лишнего игрока. Не попали пару раз нижнекамцы в пустые ворота и получили шайбу в свои после броска Владислава Каменева в касание, 5:4.

ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 ОТ (1:1, 0:1, 3:2, 1:0). Шайбы забросили: Абрамов (18), Слепышев (44), Сергеев (45), Григоренко (49), Каменев (64) — Назаров (18), Галимов (30), Митякин (42), Порядин (44). Штраф: 6-16.

«Нефтехимик»: Судницын. Воробьев-Овитю, Лещенко — Митякин — Порядин; Сидоров — Петрищев, Галимов — Камара — Паршин; Кашников — Леонтьев, Назаров — Е.Попов-Гиматов; Шерстобитов — Березин, Купцов-Вихарев-Бучек.

В следующем туре 5 сентября в Москве «Нефтехимик» встретится с «Динамо».