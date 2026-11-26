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Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня в гостях встретится с хоккейным клубом «Сочи». Матч пройдёт на льду дворца спорта «Большой» в Сириусе, стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени.

Команда Игоря Гришина подходит к встрече на высоком третьем месте в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 31 матча. Накануне «волки» провели результативный поединок в Уфе, где лишь в овертайме уступили «Салавату Юлаеву» (4:5 ОТ), а перед этим на домашнем льду уверенно обыграли московский «Спартак» (3:1). В атаке нижнекамцев сейчас выделяется Андрей Белозёров, набравший 3 (1+2) очка в прошлой встрече, а также Дамир Жафяров, на счету которого гол и результативная передача в Уфе.

ХК «Сочи» переживает затяжной кризис и подходит к домашней игре с серией из пяти поражений подряд, набрав на этом отрезке лишь одно очко (в овертайме против «Лады»). В предыдущем матче южане на своём льду уступили петербургскому СКА со счётом 2:5 — обе шайбы в составе хозяев забросил Егор Петухов. Главная проблема сочинцев в последних играх — игра в обороне: в пяти предыдущих матчах команда пропускала в среднем более трёх шайб за игру.