«Нефтехимик» сразится с «Северсталью» за первую победу на Кубке Блинова

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Программу второго тура Кубка Блинова сегодня завершит встреча череповецкой «Северстали» и нижнекамского «Нефтехимика».

«Северсталь» в первом туре обыграла «Авангард» (3:2), показав боевой настрой, хотя в предсезонных матчах уступала «Спартаку» и «Локомотиву». «Нефтехимик», напротив, начал с поражения от «Локомотива» (2:4), несмотря на уверенные победы в контрольных играх над «Челнами», «Ак Барсом» и «Нефтяником».

История личных встреч говорит о тотальном преимуществе «Северстали»: череповчане выиграли последние восемь матчей у нижнекамцев. Однако статистика предсезонки демонстрирует обратную тенденцию: у «Нефтехимика» в четырёх из шести крайних матчей проходила ставка на тотал больше 5,5 шайбы.

Начало встречи на G-Drive Arena запланировано на 17:00 по московскому времени.