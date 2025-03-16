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На главную ТИ-Спорт 16 марта 2025 09:32

«Нефтехимик» сразится с «Ладой» в шестой раз за сезон

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«Нефтехимик» сразится с «Ладой» в шестой раз за сезон
Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» в Тольятти сыграет с «Ладой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 16:00 по мск.

Нижнекамцы после 64-ех матчей идут на девятом месте в таблице Восточной конференции. В прошлой игре команда Олега Леонтьева победила лидирующий на «Западе» «Локомотив» (2:1 Б).

Тольяттинцы же расположились на десятой строчке «Востока». В прошлом матче «Лада» проиграла «Спартаку» (2:4) на своем льду. Отметим, сегодняшний матч «Нефтехимика» с «Самарой» станет заключительным в противостоянии этих команд. Ранее нижнекамцы трижды обыграли тольяттинцев и дважды им уступили.

Напомним, что у «Нефтехимика» сейчас выездная серия, последняя в текущем сезоне. Она началась в игре с «Локомотивом» и завершится 18 марта в матче со «Спартаком».

#ХК Нефтехимик #хк лада #кхл #хоккей #спорт
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