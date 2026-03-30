«Нефтехимик» сразится с «Авангардом» в четвертом матче плей-офф

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» и омский «Авангард» сойдутся в четвертом матче серии, который пройдет на льду «Нефтехим Арены».

На данный момент лидерство в серии удерживает сибирский коллектив со счетом 2–1. Предыдущая встреча на льду «Нефтехим Арены» завершилась волевой победой «ястребов» (1:2), что позволило им вернуть себе преимущество после осечки во втором матче в Омске.

Для команды Игоря Гришина это возможность сравнять счет перед возвращением серии на выезд. Команда из Татарстана демонстрирует вязкий хоккей и высокую самоотдачу, стараясь максимально использовать фактор домашних трибун. Однако «Авангард» продолжает делать ставку на превосходство в мастерстве исполнителей и эффективную реализацию численного преимущества, что стало ключевым фактором в их последней победе.

Дисциплина в обороне и игра вратарей выйдут на первый план в завтрашнем поединке. Если нижнекамцы сумеют сдержать стартовый натиск гостей и минимизировать количество удалений, у них есть все шансы продлить интригу в этой паре.

Стартовое вбрасывание назначено на 19:30 по московскому времени.