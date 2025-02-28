«Нефтехимик» сразится с «Амуром» в первом матче дальневосточной серии

Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» сыграет с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12:00 по мск.

После 58 игр команда Олега Леонтьева идет на девятом месте в таблице Восточной конференции. В прошлой встрече нижнекамцы обыграли «Трактор» (3:1) в гостях.

«Амур» же после 58 матчей расположился на 11-й строчке «Востока». В последней игре «тигры» проиграли «Авангарду» (1:2). Отметим, что в текущем сезоне «Нефтехимик» и «Амур» встречались дважды и в обоих матчах победу забрали нижнекамцы.

Отметим, что у «Нефтехимика» в матче с хабаровчанами начинается дальневосточная серия. По ходу нее нижнекамцы дважды сыграют с «Амуром» и «Адмиралом». Серия продлится до 6 марта.