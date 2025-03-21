«Нефтехимик» сразится с «Адмиралом» в предпоследнем матче «регулярки»

Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится в 19:00 по мск.

Нижнекамцы после 66 матчей занимают девятое место в таблице Восточной конференции. В прошлой игре команда Олега Леонтьева победила «Спартак» (4:2) в Москве.

Владивостокцы же расположились на седьмой строчке «Востока». В последнем матче «моряки» проиграли «Металлургу» (4:5) на выезде. Отметим, что в нынешнем сезоне «Нефтехимик» играл с «Адмиралом» дважды. В одном матче победили «моряки» (1:0), а во втором – нижнекамцы (3:2).

Напомним, что «Нефтехимик» утратил шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина в текущем сезоне. В регулярном чемпионате нижнекамцам осталось отыграть еще две встречи, включая сегодняшнюю. Обе – с «Адмиралом».