«Нефтехимик» снова уступил «Амуру» в Хабаровске

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» во втором матче Дальневосточного турне вновь уступил «Амуру» в Хабаровске. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «тигров».

В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Слепец, Крутов и Лихачев. У «Нефтехимика» гол забил Никита Артамонов.

Благодаря второй подряд победе над «Нефтехимиком» хабаровчане сократили отставание от «Сибири» до трех очков.

Сейчас у сибиряков 58 очков после 61 матча, а у «Амура» 55 очков по окончании 61 встречи.