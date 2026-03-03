news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 марта 2026 15:04

«Нефтехимик» снова уступил «Амуру» в Хабаровске

Читайте нас в
Телеграм
«Нефтехимик» снова уступил «Амуру» в Хабаровске
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» во втором матче Дальневосточного турне вновь уступил «Амуру» в Хабаровске. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «тигров».

В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Слепец, Крутов и Лихачев. У «Нефтехимика» гол забил Никита Артамонов.

Благодаря второй подряд победе над «Нефтехимиком» хабаровчане сократили отставание от «Сибири» до трех очков.

Сейчас у сибиряков 58 очков после 61 матча, а у «Амура» 55 очков по окончании 61 встречи.

#ХК Нефтехимик #ХК Амур
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026
Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

2 марта 2026