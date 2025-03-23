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На главную ТИ-Спорт 23 марта 2025 09:42

«Нефтехимик» сегодня завершит сезон игрой с «Адмиралом»

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«Нефтехимик» сегодня завершит сезон игрой с «Адмиралом»
Фото: hcadmiral.pro

Сегодня «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» в рамках заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по мск.

Команда Олега Леонтьева сейчас идет на девятом месте в таблице Восточной конференции. В прошлом матче нижнекамцы победили «Адмирал» (2:1).

«Моряки» же расположились на восьмой строчке «Востока». Отметим, что в текущем сезоне команды отыграли три матча друг с другом. В двух играх победил «Нефтехимик» и в одной – «Адмирал».

Отметим, что для нижнекамцев сегодняшняя игра станет последней в рамках текущего сезона КХЛ, поскольку команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

#ХК Нефтехимик #кхл #хоккей #спорт #хк адмирал
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