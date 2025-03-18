«Нефтехимик» сегодня сыграет со «Спартаком» в матче, который ничего не значит

Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» в Москве сыграет со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоится в 17:30 по мск.

Нижнекамцы после 65 игр расположились на девятой строчке в таблице Восточной конференции. В прошлой игре команда Олега Леонтьева разгромно уступила «Ладе» (1:7).

«Красно-белые» же идут на третьем месте «Запада». В прошлом матче «Спартак» обыграл «Северсталь» (4:2). Отметим, что в текущем сезоне «Нефтехимик» уже играл со «Спартаком» один раз. Победу тогда одержали нижнекамцы (4:3 ОТ).

Отметим, что «Нефтехимик» утратил шансы на попадание в плей-офф после вчерашней победы «Сибири» над «Барысом» (3:2). Добавим, что в прошлом сезоне нижнекамцы также не вышли в плей-офф, завершив «регулярку» на девятом месте. «Спартак» же в текущем сезоне гарантировал выход на следующую стадию.