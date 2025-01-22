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«Нефтехимик» сегодня сыграет с «Витязем» на своем льду
Сегодня «Нефтехимик» в Нижнекамске сыграет с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19:00 по мск.
«Нефтехимик» после 47-ми встреч занимает десятое место в таблице Восточной конференции. Нижнекамцы отыграли на одну встречу больше, чем «Витязь». В последней игре коллектив Олега Леонтьева уступил «Металлургу» у себя дома (2:3).
Балашихинцы же по исходу 46-ти встреч расположились на десятом месте на «Западе». В последней игре «Витязь» обыграл «Ладу» на выезде (6:3). Отметим, что в нынешнем сезоне «Нефтехимик» уже играл с «Витязем». Тогда победу забрали балашихинцы (4:3 Б).
Отметим, что к игре с «Витязем» нижнекамцы подходят с пятиматчевой серией поражений. В последний раз «Нефтехимик» побеждал 6 января «Сибирь» (2:1).
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