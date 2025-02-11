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На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2025 09:32

«Нефтехимик» сегодня сыграет с «Сочи» на выезде

«Нефтехимик» сегодня сыграет с «Сочи» на выезде
Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоится в 19:30 по мск.

По итогам 53 матчей нижнекамцы занимают девятое место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» отыграл на одну встречу больше, чем «Сочи». В прошлом матче команда Олега Леонтьева проиграла «Салавату Юлаеву» (1:4) в гостях.

«Сочи» же после 52 игр расположились на последнем, 11-м месте на «Западе». В последней игре «леопарды» уступили минскому «Динамо» (3:5) на выезде. Отметим, что в текущем сезоне «Нефтехимик» уже играл с «Сочи» один раз. Тогда победу одержали нижнекамцы (2:1) на своем льду.

Отметим, что у «Нефтехимика» возникли трудности с вылетом на матч из-за густого тумана в аэропорту Бегишево им. Н. В. Лемаева. Нижнекамцы вылетят в Сочи из Уфы, куда доедут на автобусе.

#ХК Нефтехимик #хк сочи #спорт #кхл #хоккей
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