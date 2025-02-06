«Нефтехимик» сегодня сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Фото: hcnh.ru

Сегодня «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч начнется в 17:00 по мск.

Команда Олега Леонтьева после 52 игр занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» отыграл на один матч больше, чем уфимцы. В прошлой игре нижнекамцы победили «Ладу» (4:3) в гостях.

«Салават Юлаев» же по исходу 51-ой встречи расположился на четвертом месте «Востока». В последнем матче коллектив Виктора Козлова победил «Металлург» (6:4) на своем льду.

Отметим, что сегодняшняя встреча с «Нефтехимиком» станет четвертой за текущий сезон регулярного чемпионата. В первой победили нижнекамцы (4:2), а в следующих – уфимцы (7:4, 5:0).