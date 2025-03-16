«Нефтехимик» разгромно уступил «Ладе», пропустив 7 шайб

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Сегодня «Нефтехимик» в гостях проиграл «Ладе» (1:7) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде гол получился уже на седьмой минуте. Отличился Энтони Камара, подправивший шайбу в ворота после броска Магомеда Шараканова, 1:0. Спустя примерно три минуты тот же Камара удвоил преимущество своей команды, забросив шайбу во время контратаки, 2:0. На 11-ой минуте «Нефтехимик» сумел сократить разницу благодаря голу Вячеслава Лещенко, 2:1. В итоге первый период завершился с минимальным преимуществом «Лады».

Во второй двадцатиминутке тольяттинцы забили еще два гола. На 34-ой минуте игры Никита Михайлов в центре зоны отобрал шайбу и реализовал свой момент, 3:1. Спустя одну минуту Андрей Алтыбармакян забросил четвертую шайбу для своей команды, отобрав снаряд на фланге и забив гол, 4:1. На последний перерыв команды ушли с крупной разницей в счете.

В заключительном периоде «Лада» продолжила громить своего оппонента. На 50-ой минуте Михаил Фисенко забросил шайбу после передачи от Михайлова, 5:1. Под конец игры на 54-ой минуте Дмитрий Кугрышев оформил счет 6:1 после передачи из-за ворот соперника. Казалось, что на этом матч закончится, но на 57-ой минуте Никита Попугаев в контратаке реализовал выход один на один с вратарем. Матч закончился со счетом 7:1 в пользу тольяттинцев. Крупнейшее поражение для нижнекамцев в нынешней «регулярке».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 18 марта в 19:30 по мск.