На главную ТИ-Спорт 5 марта 2026 15:29

«Нефтехимик» разгромно уступил «Адмиралу» во Владивостоке

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел крупное поражение от «Адмирала» в первом матче между этими соперниками. Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу дальневосточников.

Хозяева льда не оставили шансов гостям из Нижнекамска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел на «Фетисов-Арене». «Адмирал» забросил семь шайб в ворота «Нефтехимика», пропустив в ответ три.

Главным героем встречи стал нападающий дальневосточников Степан Старков, оформивший дубль. По одному голу в составе победителей забили Егор Чезганов, Артем Кудашов, Дмитрий Дерябин, Даниэль Усманов и Иван Муранов. У татарстанцев отличились Герман Точилкин, Евгений Митякин и Иван Николишин.

Для «Нефтехимика» это поражение стало четвертым подряд. Команды встретятся вновь на этой же площадке 7 марта.

#ХК Нефтехимик #хк адмирал #кхл
