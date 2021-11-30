«Нефтехимик» крупно проиграл «Авангарду» — 1:6

Сегодня в Балашихе нижнекамский «Нефтехимик» был разгромлен омским «Авангардом». Матч завершился со счетом 1:6.

Уже через пять минут после начала периода «Авангард» вырвался вперед: Максим Гончаров удачно подставил клюшку на пятачке — 1:0. В середине двадцатиминутки Ярославу Косову удалось удвоить преимущество хозяев — 2:0. При этом игровой перевес «Авангарда» был заметен.

Вскоре после начала второй трети матча хозяева использовали большинство: на добивании отличился Корбэн Найт, 3:0. Наконец, богатырский щелчок от синей линии Владимира Жаркова изменил счет на 4:0. И отметим, что «Авангард» за два периода ни разу не удалялся.

В третьем периоде омская команда довела счет до 5:0 — отметился Николай Прохоркин. В концовке матча соперники обменялись голами в меньшинстве. Итог 6:1.

«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). Шайбы забросили Гончаров (6), Косов (11), Найт (24), Жарков (36), Прохоркин (42), Сошников (60) — Секстон (58). Штраф: 11-11.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Кнот-Воробьев, Галимов-Е.Попов-Секстон; Петрищев-Березин, Шафигуллин-Чивилев-Хафизов; Новиков-Севостьянов, Шутов-Шарифьянов-Бикмуллин.

После 34 матчей в активе нижнекамцев осталось 35 очков, седьмое место. В следующем туре, 2 декабря, в подмосковных Мытищах «Нефтехимик» встретится с китайским «Куньлунь Ред стар».