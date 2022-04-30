Нижнекамский ФК «Нефтехимик» разгромил в Москве «Спартак-2»

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» разгромил в Москве «Спартак-2» со счетом 4:0.

В Москву нижнекамцы приехали после шести туров без побед, что предполагало особый настрой у гостей. Итогом стала крупная и красивая победа «Нефтехимика».

В первом тайме за первые десять минут нижнекамцы нанесли четыре удара в створ ворот. «Нефтехимик» играет очень активно и настойчиво. Первый угловой у ворот «Спартака-2», защитник гостей Никита Калугин выпрыгнул выше всех и пробил головой точно в ближнюю девятку, 0:1. Логичный гол.

Не сыграли команды и половины стартового тайма, как Павел Баранов точнейшим диагональным ударом послал мяч в дальний нижний угол, завершив очень красивую комбинацию, 0:2. Плотным прессингом гости не позволяли москвичам наладить атакующие действия. Именно под прессингом нижнекамцев грубо ошибся вратарь хозяев Илья Свинов, выбив мяч точно в ноги Егора Пруцева, который не промахнулся мимо пустых ворот, 0:3. В перерыве Свинова заменил Тимур Акмурзин, сыгравший некогда два матча за казанский «Рубин-2».

Во втором тайме хозяева попытались переломить ход игры. Но безуспешно. Нижнекамцы продолжили диктовать условия игры. Красивую точку в игре поставил вышедший на замену Максим Данилин, 0:4.

«Спартак-2» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:4 (0:3). Голы забили: Калугин (14), Баранов (20), Пруцев (32), Данилин (80). Предупреждены: Оганесян, Бакалюк, Петрунин, Воропаев — Москвичев, Данилин.

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин, Котов (Ситдиков, 83), Бердников, Ширяев, Пруцев (Хубаев, 60), Родионов (Денисов, 59), Москвичев (Нурисов, 83), Баранов, Галиулин (Данилин, 77) Уридия.

В следующем туре 7 мая на своем поле нижнекамцы сыграют с владикавказской «Аланией».