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Спорт
1 июля 2022  13:08

«Нефтехимик» разгромил «Чертаново» в контрольной игре в Москве

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Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил в контрольном матче в Москве местное «Чертаново» со счетом 5:1 в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги.

Игра состоялась в столице страны на стадионе «Рублево» и закончилась победой «черно-зеленых». В составе татарстанского коллектива голами отметились Руслан Безруков (дубль), Мераби Уридия (дубль) и Максим Лайкин.

Стоит отметить, что для коллектива из Нижнекамска эта игра стала четвертой в нынешнем межсезонье. Ранее «Нефтехимик» уступил челнинскому «КАМАЗу» (0:1) и московскому «Торпедо» (1:2), а также сыграл вничью с ярославским «Шинником» (2:2).

Напомним, стал известен календарь «Нефтехимика» в чемпионате Первой лиги сезона 2022/23. Так, нижнекамцев уже в первом туре ждет татарстанское дерби против «КАМАЗа», а в четвертом туре в Нижнекамск приедет казанский «Рубин».

1-й тур: «Нефтехимик» – «КАМАЗ» 
2-й тур: «Нефтехимик» – «Кубань» (Краснодар)
3-й тур: «Волга» (Ульяновск) – «Нефтехимик»
4-й тур: «Нефтехимик» – «Рубин» 
5-й тур: «Алания» (Владикавказ) – «Нефтехимик»
#ФК Нефтехимик #футбол #ФНЛ
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