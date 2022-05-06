«Нефтехимик» разгромил «Аланию»

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» победил владикавказскую «Аланию» со счетом 5:2, забив три мяча за первые 16 минут. Хет-трик на счету Мераби Уридия.

После великолепной победы в Москве над «Спартаком-2» (4:0) в предыдущем туре нижнекамцы на встречу с «Аланией» в прекрасном настроении.

В первом тайме едва соперники отыграли первую минуту, как мяч влетел в ворота «Алании»: подача углового, серия рикошетов и от ноги защитника гостей мяч попадает в ворота гостей, 1:0. Еще через 10 минут прерывая прострел в свою вратарскую игрок гостей срезал мяч в собственные ворота, 2:0. А еще через шесть минут Мераби Уридия с линии штрафной попал точно в дальний нижний угол ворот «Алании», 3:0.

Но концовка первого тайма прошла с большим преимуществом гостей, сумевших отыграть один мяч, 3:1. А затем и второй после углового, 3:2. Сработали замены владикавказцев. Но незадолго до перерыва четвертый мяч влетел в ворота «Алании» после удара Уридия в падении, 4:2. Хет-трик форварда хозяев.

В дебюте второго тайма после удаления Хетага Кочиева гости остались в меньшинстве. И в середине тайма Давид Хубаев мастерским крученым ударом послал еще один мяч в ворота «Алании», 5:2. Вторая подряд крупная победа «Нефтехимика» в последнем домашнем матче сезона.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Алания» (Владикавказ) — 5:2 (4:2). Голы забили: Баранов (2), Уридия (12, 18, 44), Хубаев (74) — Кобесов (34), Хубулов (37). Предупреждены: Котов, Москвичев, Бердников. На 50-й минуте удален Кочиев («Алания»).

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин, Котов (Ситдиков, 46), Бердников, Ширяев, Пруцев (Хубаев, 46), Родионов (Денисов, 46, Шоркин, 75), Москвичев, Баранов (Данилин, 76), Галиулин, Уридия.

В следующем туре 15 мая в Иваново нижнекамцы сыграют с «Текстильщиком».