«Нефтехимик» расторг контракт с Олегом Леонтьевым

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«Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым. Об этом сообщает сообщает ТАСС.

Сам Леонтьев сказал, что претензий к руководству не имеет, а также пожелал успехов нижнекамцам в будущих сезонах.

«Я покинул «Нефтехимик». У меня контракт действовал ещё два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом.

Команда на ходу, мы в неё вложили душу и сердце с тренерским штабом. Надеюсь, что она будет еще играть и покорять вершины. Потенциал и перспективы ее видны. Претензий к руководству клуба у меня нет, я принимаю любое решение, я неконфликтный человек, мы договорились», – сказал Олег Леонтьев.

Напомним, специалист возглавлял «Нефтехимик» с сезона 2021/22. Под его руководством нижнекамцы дважды выходили в плей-офф. В 2022 и 2023 годах «Нефтехимик» вылетел в первом раунде – от «Трактора» (0:4) и «Ак Барса» (2:4), соответственно. В прошлом и нынешнем сезонах нижнекамцы в плей-офф не сумели выйти.

Регулярный чемпионат текущего сезона «Нефтехимик» завершил на девятом месте с 67 очками.