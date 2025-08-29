news_header_top
«Нефтехимик» расторг контракт с Игорем Бобковым

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Нижнекамский «Нефтехимик» на своих официальных ресурсах объявил о расторжении контракта с голкипером Игорем Бобковым. Сообщается, что расторжение произошло по взаимному соглашению сторон.

Голкипер пополнил «Нефтехимик» в декабре прошлого года, перебравшись из «Амура». Во второй половине регулярного чемпионата 34-летний вратарь за «Нефтехимик» в 3-х встречах, в которых потерпел три поражения с 86.1% отраженных бросков и коэффициентом надёжности 4.80.

Игорь Бобков — обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда». Ранее он также выступал за казанский «Ак Барс».

