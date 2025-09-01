«Нефтехимик» провел ужасное межсезонье. Ждет ли Нижнекамск провал при Гришине

Ни одной победы над командами КХЛ, 1 очко на турнире Блинова и отсутствие шайб от новичков. Таковы итоги для «Нефтехимика» в межсезонье. За дни до старта сезона в Нижнекамске по-прежнему не видно, за счет «волки» будут бороться за восьмерку Востока. Почему команда Гришина провалилась летом и ждать ли усиление – в материале «ТИ-Спорт».





Фото: hawk.ru

Нижнекамцы мало забрасывают, новички все еще не заиграли

Так плохо предсезонную стадию подготовки «Нефтехимик» не начинал давненько, если вообще когда-то начинал за время выступления в Континентальной хоккейной лиге.

Нижнекамцы дважды уступили «Ак Барсу» и (1:4 и 3:5), на омском предсезонном турнире Кубке Блинова проиграли во всех четырех матчах – «Сибири» (1:2), «Локомотиву» (2:5), «Северстали» (2:3), и «Авангарду» (3:6). Игры с командами ВХЛ брать в расчёт не будем, но и в них нижнекамская команда не то, чтобы серьезно превосходила соперников.

Проблем у команды Игоря Гришина предостаточно. Весьма неубедительно выглядит вратарская линия. Филипп Долганов на турнире Блинова не убедил, что прогрессирует и готов спасать команду в решающих поединках. В Нижнекамске уже расстались с Игорем Бобковым, не сумевшим закрепиться в составе, поэтому на его место напрашивается еще один голкипер, способный усилить последний рубеж. 16 пропущенных шайб в Омске – плохой симптом, который заставляет задуматься.

Во-вторых, все очень натужно с реализацией моментов. Шайбы команде даются с большим трудом. За весь Кубок Блинова нижнекамская команда Гришина забросила 8 шайб. Показательно хотя бы то, что по итогам омского турнира лучшим снайпером команды стал защитник Лука Профака. У него две шайбы, как и Андрея Белозерова.

У команды очень сырые тройки, которые никак не удавалось стабилизировать – Гришин тасовал сочетания в течение всего турнира, так и не получив оптимальной картины. Взаимопонимание изначально нарабатывалось очень тяжелою, а новички не смогли войти в команду своевременно. К примеру, Дамир Жафяров прокатался без голов вплоть до последней игры с «Ак Барсом». В «Барысе» у него за 27 проведенных игр всего 1 шайба, так что нижнекамцы в этом трансфере поставили на кон очень многое, положившись на громкое имя.

Фото: hcnh.ru

«Есть новые требования, есть новые планы по тактике. И многим ребятам, особенно те, которые были здесь с прошлого сезона, и те, кто никогда не работал с нашим тренерским штабом, для них есть новшества в тренировочном процессе. Это пока сказывается на качестве игр, которые мы провели», - рассказывал Игорь Гришин на предсезонной пресс-конференции за пару дней до игры с Казанью.

В целом в команде по-прежнему вымучивают шайбы игроки, которые проводят в «Нефтехимике» не первый сезон. Евгений Митякин, Андрей Белозеров, Булат Шафигуллин, Лука Профака… Новички либо лечились, либо прокатались несколько игр вхолостую. Разве что Барулин отметился ассистентской работой.

Теперь возникает дилемма, к кому в итоге больше вопросов – к менеджерам «Нефтехимика», работавшим на рынке или к Игорю Гришину, не готовому быстро вписать хоккеистов в состав.

Лучшая игра на финише предсезонки. Свет в конце тоннеля?

Впрочем, к последнему матчу с «Ак Барсом» казалось, что команда Игоря Гришина нашла свою игру и даже в какой-то момент команда выглядела как команда, которая действительно хочет побороться за выход в плей-офф в следующем сезоне.

Проблеск надежды появился во втором периоде, когда «Нефтехимик» сумел не просто сравнять счет, но и перехватить инициативу в свои руки. Нижнекамцы стали классно двигать шайбу, заставляя казанцев тратить много энергии. Казалось, что у игроков «Нефтехимика» появился кураж от того, как у них всё получается. Более того, у «волков» стала получаться и реализация большинства. Но все закончилось в периоде третьем.

Отмечал прогресс в игре своей команды и наставник «Нефтехимика».

– Конечно, мы довольны [игрой спецбригад]. Реализовать два большинства из пяти - очень неплохо. С другой стороны, не совсем задалось меньшинство. Первый гол в наши ворота был заброшен уже после того, как наш удаленный игрок вышел. Над этим компонентом нужно побольше работать. Хорошо, что большинство порадовало.

– Сегодняшняя игра в плане тактического рисунка, на наш взгляд, была лучшей на предсезонке.

– Думаю, да. Мы над этим активно работаем, пытаемся из тренировочного процесса перенести на матч. Считаю, что со временем мы увидим более качественный рисунок игры, - признался Гришин.

Фото: hcnh.ru

Теперь встаёт вопрос. Системное ли и поступательное это улучшение игры «Нефтехимика» или разовый всплеск на эмоциях дерби?

Команде нужны усиления. Что с составом?

Очевидно, что в нынешней конфигурации вступать в серьезную конкуренцию с «Амуром», «Адмиралом» и «Барысом» за восьмерку Восточной конференции будет практически невозможно. Даже с учётом приобретений в команде не хватает забивных форвардов и умных центральных нападающий.

Известно, что в Нижнекамске хотели вернуть в свой состав Анселя Галимова, уехавшего в Москву при не самых приятных обстоятельствах, но затянувшиеся раздумья хоккеиста сорвали трансфер. Не получилось перетянуть в Нижнекамск и Артура Тянулина.

Получилось вернуть домой Арсена Хисамутдинова, который когда-то назывался одним из самых талантливых нижнекамских нападающих после Наиля Якупова, в 2019 году был выбран «Монреалем» в шестом раунде под общим 170-м номером. В том же году участвовал даже на «Матче Звезд», проходившем в Казани.

Однако не самый профессиональный подход к карьере послужил игроку плохую службу. Он затерялся за океаном , а по возвращении так и не сумел доказать свою конкурентоспособность на уровне КХЛ.

Фото: mhl.khl.ru

«Нефтехимику» не впервой реанимировать карьеры своим игрокам. После Нижнекамска пошли на повышение в топ-команды оба Галимова. Наиль Якупов, Вячеслав Лещенко и многие другие игроки. Удастся ли повторить трюк и с Арсеном?

Игорь Гришин указывает, что не помешал бы и атакующий защитник.

«Мы хотим взять защитника, который бы активно подключался к атаке, к позиционным атакам. Есть вопросы по центральным нападающим. В принципе, осевая центральная линия у нас нормальная, но стоит кому-то получить травму или заболеть, могут начаться проблемы. Будем надеяться, что нас обойдут стороной такие неожиданности. Есть ребята, кто мог бы заменить на этих позициях основных игроков, но хотелось бы для глубины этой линии приобрести игроков», - сказал наставник «Нефтехимика».