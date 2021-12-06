«Нефтехимик» провел обмен форвардами со «Спартаком»

Нижнекамский «Нефтехимик» и московский «Спартак» провели обмен игроками. Об этом сообщает Telegram-канал столичной хоккейной команды.

Новичком «Спартака» стал центральный нападающий Тимур Хафизов. В «Нефтехимик» отправился другой игрок атаки — Эдуард Гиматов.

В активе 23-летнего Хафизова выступления за юниорскую и молодежную сборные России, участие в Матче звезд МХЛ и 98 матчей за «Нефтехимик» в КХЛ, в том числе под руководством Бориса Миронова, нынешнего главного тренера спартаковцев.

Нынешний сезон стал самым успешным для Тимура: за 30 матчей он набрал 10 (6 + 4) очков при 51,6% выигранных вбрасываний. К «Спартаку» новичок присоединится уже в Москве, по возвращении команды из выездной серии.

Гиматов в текущем сезоне провел только три матча в КХЛ, однако выступал в ВХЛ за фарм-клуб «Спартака» — воскресенский «Химик». Там он сыграл в 25 играх и набрал 14 (7 + 7) очков.