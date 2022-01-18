«Нефтехимик» против проведения плей-ин

Нижнекамский «Нефтехимик» поддержал минское «Динамо», выступив против возобновления сезона КХЛ с проведения плей-ин.

«В связи с резким увеличением количества заболевших Covid-19 Континентальная хоккейная лига приостановила проведение чемпионата сезона 2021-2022 гг. Матчи, которые должны были пройти 15, 17, 19 и 21 января, перенесены на более поздние даты. В настоящее время обсуждаются различные варианты продолжения чемпионата. Среди них и проведение турнира плей-ин, где команды, занявшие на данный момент места с 7-го по 10-е в своих конференциях, разыграют по две путевки в плей-офф», — говорится в заявлении пресс-службы команды из Нижнекамска.

Отмечается, что ХК «Нефтехимик» поддерживает официальную позицию ХК «Динамо Минск» и считает, что продолжение чемпионата в формате турнира плей-ин является несправедливым и нарушающим спортивный принцип соревнований.

Плей-ин предполагает проведение турнира, где команды, занявшие на данный момент места с 7-го по 10-е в своих конференциях, разыграют по две путевки в плей-офф.

«Нефтехимик» после 49 матчей с 52 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Весьма реален вариант, по которому регулярный чемпионат лиги не будет продолжен и плей-офф начнется сразу после олимпиады с тех позиций, которые команды занимают на данный момент.