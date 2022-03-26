«Нефтехимик» проиграл в Волгограде «Ротору»

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» уступил в Волгограде «Ротору» со счетом 1:2. Оба гола у хозяев забил Николай Кипиани.

С самого начала встречи волгоградцы захватили инициативу в свои руки. Поэтому быстрый гол был логичным. Вратарь гостей Андрей Голубев выбивая мяч, попал точно в ногу нападающего «Ротора» Николая Кипиани, 1:0. И в дальнейшем хозяева уверенно вели игру.

После перерыва игра выровнялась, но забили вновь волжане. Обводящий удар в падении из пределов штрафной нанес все тот же Кипиани, 2:0. Но уже в ответной атаке Вагиз Галиулин мгновенно нанес удар по бесхозному мячу в хозяйской штрафной, 2:1. В оставшееся время гости приложили массу усилий, чтобы отыграться, но «Ротор» отстоял победный счет, победив впервые с 25 сентября.

В следующем туре 2 апреля дома нижнекамцы примут набережночелнинский «КАМАЗ».

«Ротор» (Волгоград) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0)

Голы забили: Кипиани (7, 68) — Галиулин (69). Предупреждены: Дудиев, Обухов, Макаров, Минаев, Чуканов, Куликов — Талалай, Хубаев, Котик.

«Нефтехимик»: Голубев, Бердников (Калугин, 77), Котов (Ситдиков, 77), Шоркин, Ширяев, Пруцев, Хубаев, Талалай (Терехов, 46) Галиулин, Котик (Родионов, 46, Баранов, 87), Уридия.