«Нефтехимик» проиграл в Сочи — 1:4

«Нефтехимик» уступил в гостях «Сочи» со счетом 1:4, при этом три из четырех шайб они пропустили в третьем периоде. С декабря нижнекамцы набрали хороший ход, увеличивая число очков в каждой встрече. Однако сегодня, в матче против команды своего бывшего наставника Андрея Назарова, им этого не удалось.

Игра с первых же минут пошла на встречных курсах, никто в обороне не отсиживался. В первом периоде чаще и активнее атаковали нижнекамцы, счет бросков в створ ворот красноречив: 6-11.

Но первыми забили все же «Сочи». Сделал это броском со средней дистанции защитник Юрий Александров, 1:0. Однако в середине второй трети матча «Нефтехимику» все же удалось сравнять счет. Своевременная передача из-за ворот нашла на пятачке свободного Эдуарда Гиматова, который точно бросил в касание, 1:1.

В самом начале третьего периода Александров мощнейшим щелчком оформил свой дубль, вновь выведя хозяев вперед, 2:1. Затем Мартин Бакош бросил слету, 3:1. Наконец, тот же Бакош через полторы минуты таким же броском сделал счет 4:1, дубль словака.

ХК «Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:1, 3:0). Шайбы забросили Александров (30, 42), Бакош (53), (54) — Гиматов (31). Штраф: 4-6.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Сидоров – Семенов, Чивилев – Митякин – Порядин; Петрищев – Кнот, Шафигуллин – Вихарев – Купцов; Севостьянов – Березин, Секстон – Галимов – Лещенко; Шутов, Гиматов – Е. Попов – Артюхин.

После 47 игр в активе нижнекамцев осталось 48 очков, седьмое место. В следующем туре, 9 января, в Москве «Нефтехимик» встретится с «Динамо».