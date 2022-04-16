«Нефтехимик» проиграл «Енисею» в Красноярске

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» в Красноярске уступил «Енисею» со счетом 0:2.

Игра в Красноярске прошла в крытом павильоне с искусственным газоном. В Нижнекамске хозяева также играют на искусственной траве, но под открытым небом. Это обстоятельство сказалось на игре гостей.

Стартовый штурм сибиряков быстро принес свои плоды. Через десять минут после начала встречи в ходе массированной атаки Никита Глушков ударом с разворота метров с восьми нанес удар в девятку, 1:0. Попытки гостей переломить ход игры успехом не увенчались.

Во втором тайме картина матча не изменилась. «Енисей» продолжал диктовать свои условия игры. И в середине тайма великолепным ударом головой Анзор Саная удвоил преимущество красноярцев, 2:0.

В следующем туре 23 апреля «Нефтехимик» на своем поле сыграет с краснодарской «Кубанью».

«Енисей» (Красноярск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0)

Голы забили: Глушков (11), Саная (69). Предупреждены: Канаплин, Иванов, Самойлов, Ломакин — Ширяев, Бердников, Шарифуллин.

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин, Ширяев, Котов, Бердников, Пруцев (Родионов, 46), Москвичев, Денисов, Галиулин (Шарифуллин, 80), Котик (Терехов, 39, Баранов, 68), Уридия.