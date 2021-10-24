В очередном матче чемпионата КХЛ сегодня нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 3:6. Роковым для гостей стал второй период, когда они за 6 минут пропустили 5 шайб.

В нынешнем сезоне для нижнекамцев стали проблемой выездные матчи. За два месяца «Нефтехимик» победил только раз на чужом льду «Йокерит» в Хельсинки. А «Торпедо» традиционно уверенно играет дома, что и подтвердило сегодня.

В первом периоде всего через 13 секунд шайба влетела в ворота «Нефтехимика». Это Марек Хривик преуспел на добивании, 1:0. Затем на льду пошел азартный, атакующий хоккей. Броски в створ ворот это подтверждают, 11-10. Но на последней минуте периода нижнекамцам удалась резкая контратака, и Марат Хайруллин в касание послал шайбу в сетку, 1:1.

Однако второй период стал катастрофой для «Нефтехимика». Шайбы в ворота гостей посыпались как из рога изобилия. В течение шести минут автозаводцы забросили пять шайб. При счете 4:1 был заменен голкипер гостей Александр Судницин, но его сменщик финн Франс Туохимаа тут же пропустил две шайбы, после чего вернулся на скамейку запасных, а Судницин вновь занял место в воротах.

Судьба встречи была решена, поэтому третий период мог пройти спокойно. Но нет. Сначала в ворота гостей был назначен буллит, но реализовать его хозяева не сумели, Судницин выиграл дуэль у Ильи Федотова. А под занавес встречи гости хлопнули дверью и забросили две шайбы за три минуты, 6:3. Это совсем другой счет, дубль на счету Хайруллина.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:3 (1:1, 5:0, 0:2). Шайбы забросили: Хривик (1, 25), Белевич (23), М.Федотов (27), Леннстрем (28), Жафяров (29) — Хайруллин (20, 60), Чивилев (57). На 53-й минуте И.Федотов («Торпедо») не реализовал буллит. Штраф: 8 — 6.

«Нефтехимик»: Судницын (Туохимаа, 26:55-28:39). Березин-Кнот, Хайруллин-Митякин-Порядин; Сидоров-Клок, Галимов-Е.Попов-Шафигуллин; Воробьев-Петрищев, Секстон-Чивилев-Бикмуллин; Барсуков-Шутов, Беляев-Хафизов-Д.Попов.

После 21 игры в активе нижнекамцев осталось 17 очков, восьмое место. В следующем туре 26 октября в подмосковной Балашихе «Нефтехимик» сыграет с китайским «Куньлунем».