«Нефтехимик» проиграл «Трактору», пропустив две шайбы в первом периоде

В первом матче домашней серии «Нефтехимик» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:3. Причем две из трех шайб нижнекамцы пропустили уже во втором периоде.

После трех домашних побед нижнекамцы дважды проиграли на Урале — в Уфе и Магнитогорске. Теперь «Нефтехимик» проведет пять подряд встреч на домашнем льду.

Но несмотря на активность хозяев, счет бросков в створ ворот за первые 20 минут 13-9, и очень скоро первая шайба влетела в ворота «Нефтехимика». Забил ее с пятачка Андрей Стась, 0:1. В середине периода, когда хозяева играли в большинстве, «Трактор» организовал молниеносную контратаку, выход «два в один» мастерски завершил Егор Фадеев, 0:2.

Во втором периоде нижнекамцы вновь перебросали гостей, 11-8, но вновь их атаки остались безрезультатными что в равных составах, что в большинстве. Впрочем, и челябинцы не сумели увеличить свое преимущество.

Однако счет изменился уже в начале заключительного периода. Гости реализовали численное преимущество, с пятачка забил Сергей Калинин, 0:3. От поражения всухую хозяев спас Владислав Шутов, 1:3. Однако даже замена вратаря в концовке не помогла нижнекамцам уменьшить разрыв.

«Нефтехимик» (Нижекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Шайбы забросили Шутов (50) — Стась (3), Фатеев (9), Калинин (47). Штраф: 8-14.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Хайруллин-Гудачек-Порядин; Воробьев-Клок, Шафигуллин-Хафизов-Бикмуллин; Пузанов-Глазков, Д.Попов-Чивилев-Секстон; Сидоров, Галимов-Митякин-Шутов.

После шести матчей в активе нижнекамцев остается шесть очков, шестое место. В следующем туре 18 сентября «Нефтехимик» встретится дома с подольским «Витязем».