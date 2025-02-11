«Нефтехимик» проиграл «Сочи» в овертайме, ведя в счете в основное время

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Сегодня «Нефтехимик» уступил «Сочи» (2:3) в выездном матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период прошел в достаточно равной борьбе. Хозяева льда нанесли 17 ударов по воротам, а гости – 16. Тем не менее, шайбу забросить ни одна из команд не смогла, 0:0.

Начало второго периода выдалось курьезным для нижнекамцев. На лед вышли шесть игроков, из-за чего «Нефтехимик» получил две минуты штрафа, а Вячеслав Лещенко отправился на скамейку. «Сочи», однако, численным превосходством не воспользовался, поэтому на табло сохранились нули. На 32-ой минуте Уильям Биттен имел хороший шанс вывести хозяев вперед, но не сумел переиграть Филиппа Долганова. Но несмотря на обилие моментов со стороны обеих команд, счет так и остался не открытым.

Наконец, в третьем периоде голы появились. На 42-ой минуте нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин точки вбрасывания отправил шайбу в дальний угол, 0:1. Затем на 50-ой минуте Райли Барбер укрепил преимущество гостей, пока команда была в большинстве, 0:2. Хозяева все же сумели уйти от сухого поражения, на 51-ой минуте отличился Амир Гараев с добивания после рикошета от штанги, 1:2. А на 56-ой минуте «Сочи» вовсе вышли вперед, забросил Александр Хохлачев, 2:2. В итоге «Сочи» на последних минутах спасся и перевел игру в овертайм.

В итоге победу забрали сочинцы. В овертайме на 63-ей минуте отличился Роман Яремчук, 3:2.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет со СКА. Матч состоится 15 февраля в 17:00 по мск.