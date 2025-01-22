«Нефтехимик» проиграл шестой матч подряд в КХЛ, уступив «Витязю»

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимика» принимал подмосковный «Витязь» и уступил со счетом 3:4, ведя 2:0 на второй минуте.

«Нефтехимик» все дальше отдаляется от зоны плей-офф, потерпев уже пять поражений подряд. Поэтому каждый матч для нижнекамцев сродни финальному. А нынешний и вовсе стал 250-м в роли главного тренера «Нефтехимика» для Олега Леонтьева.

В первом периоде, как и в прошлом туре с «Магниткой», хозяева забили уже на первой минуте, на 24-й секунде. Хороший кистевой бросок с правого фланга удался Андрею Белозерову, 1:0. Прошло всего 70 секунд, как Дмитрий Жукенов убежал к воротам «Витязя» и неотразимо бросил, 2:0. Но «Витязь» очень быстро пришел в себя от стартовой неудачи. Броски в створ ворот об этом говорят, 4-9 за период. И в середине двадцатиминутки Матвей Заседа отменным кистевым броском сократил разрыв в счете, 2:1.

Во втором периоде случилось первое удаление, гости поиграли в большинстве. И пропустили. Убежал один на один Григорий Селезнев, 3:1. Но «Витязь» все же забил в большинстве, Алексей Макеев в касание замкнул прострел на пятачке, 3:2. А потом Заседа оформил свой дубль, завершив в касание выход «два в один», 3:3.

В начале третьего периода логика игры восторжествовала, гости впервые в матче вышли вперед, 3:4. За две с половиной минуты до конца хозяева сняли вратаря. Удаление у гостей на 4 минуты. «Витязь» отстоял свою победу.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Витязь» (Московская область) – 3:4 (2:1, 1:2, 0:1). Шайбы забросили: Белозеров (1), Жукенов (2), Селезнев (27) – Заседа (12, 34), Макеев (29), Яровой (47). Штраф: 6-6.



В следующем туре 26 января дома «Нефтехимик» примет череповецкую «Северсталь».