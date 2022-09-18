«Нефтехимик» проиграл седьмой раз подряд, уступив на выезде «Автомобилисту»

Нижнекамский «Нефтехимик» остался единственной командой КХЛ, кто не одержал в сезоне побед. Сегодня «волки» проиграли (3:4) в Екатеринбурге местному «Автомобилисту». Гости все шайбы пропустили в меньшинстве.

Первое же удаление в рядах гостей хозяева быстро реализовали. Известный по играм за «Ак Барс», французский форвард Стефан да Коста отменным кистевым броском попал в ближнюю девятку, 1:0. Второе удаление нижнекамцев — 2:0. Это Брукс Мэйсек замкнул на левом фланге в касание передачу. Третье удаление у «Нефтехимика» - 3:0. Мэйсек как под копирку сделал тоже самое. Нижнекамцы же со второго раза реализовали свое большинство, Евгений Митякин не промахнулся с пятачка, получил удобный пас из-за ворот, 3:1.

Во втором периоде три подряд удаления у хозяев позволили гостям полминуты играть впятером против троих уральцев, но нижнекамцы не забили. А вот «Автомобилист» реализовал четвертое подряд удаление у гостей, Сергей Широков преуспел на добивании, 4:1. Но всего через 30 секунд Митякин убежав один на один, оформил свой дубль. Еще один выход один на один — 4:3, отличился Павел Порядин.

В следующем туре 20 сентября нижнекамцы сыграют в Новосибирске с «Сибирью».

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)

Шайбы забросили: да Коста (2), Мэйсек (11, 14), Широков (34) - Митякин (19, 35), Порядин (38). Штраф: 12-14.

«Нефтехимик»: Мурыгин (Судницын,14). Сидоров – Воробьёв, Порядин – Митякин – Паршин; Гончаров – Овитю, Лещенко – Галимов – Камара; Березин – Леонтьев, Бикмуллин – Е.Попов – Бучек;

Кашников-Петрищев, Назаров – Шерстобитов – Купцов.