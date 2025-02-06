«Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» в гостях

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» сегодня проиграл «Салавату Юлаеву» (1:4) на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Команды бодро начали игру и не стали тянуть с первым голом. Уже на второй минуте Данил Алалыкин отправил шайбу в ворота соперника с острого угла, кипер не сумел зафиксировать снаряд в руках, 1:0. Затем у «Салавата» было удаление, но «Нефтехимик» не сумел реализовать большинство. А ближе к концу хозяева упрочили преимущество. Шелдон Ремпал бросил в ближний угол ворот, Игорь Бобков снова сыграл неуверенно, запустив шайбу в сетку под щитком, 2:0. С таким счетом команды и ушли на перерыв.

Во втором периоде нижнекамцы пытались отыграться, но шайба упорно не летела в ворота. Однако на 34-й минуте Лука Профака все же сократил отставание своей команды до одной шайбы, плотно бросив в ближний для себя угол, 2:1. Тем не менее больше шайб команды в этом отрезке игры не забросили.

В заключительной двадцатиминутке уфимцы все же сумели увеличить отрыв по счету. Александр Хмелевский бросил под левую девятку, 3:1. А под конец матча, на 57-й минуте, Нэйтан Тодд забросил четвертую в пустые ворота после ошибки Артема Серикова, установив разгромный счет 4:1.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с «Сочи». Матч состоится 11 февраля в 19:30 по мск.