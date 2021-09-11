«Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву», прервав победную серию

Хоккейный «Нефтехимик» проиграл первый матч в этом сезоне КХЛ, прервав серию из трех побед. Выездной матч в Уфе против «Салавата Юлаева» завершился со счетом 1:5. До этой встречи и «Нефтехимик», и «Салават Юлаев», выиграли все встречи сезона: три и четыре соответственно.

Первый гол зрители увидели уже через 35 секунд после начала игры. Шайба влетела в ворота финского голкипера гостей Франса Туохимаа: мгновенно среагировал на отскок шайбы на пятачке его земляк Сакари Маннинен, 1:0. А на последней секунде периода преимущество уфимцев увеличилось до двух шайб, когда Николай Кулемин хладнокровно замкнул прострел на дальнюю штангу. В целом же первая треть матча прошла в равной борьбе, что подтверждает и статистика бросков в створ ворот, 7-6.

Во втором периоде «Салават Юлаев» забил еще две шайбы, команда очень мощно провела эти 20 минут, броски в створ ворот 9-3. Сначала Григорий Панин четко завершил выход «два в один» — 3:0. А затем в большинстве Сергей Шмелев попал точно в ближнюю девятку, 4:0. Заметим, что хозяева за два периода ни разу не удалялись, играя предельно аккуратно.

В третьем периоде «Салават Юлаев» снова реализовал большинство усилиями Маннинена, оформившего дубль, 5:0. Затем между игроками команд произошла драка, по итогам которой матч-штраф получил Петр Хохряков. Вот тут гости использовали свое численное преимущество, сделал это отменным кистевым броском Марат Хайруллин, 5:1.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). Шайбы забросили Маннинен (1, 44), Кулемин (20), Панин (29), Шмелев (32) — Хайруллин (57). Штраф: 31-17.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Секстон-Гудачек-Шафигуллин; Сидоров-Клок, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Воробьев-Глазков, Д. Попов-Хафизов-Бикмуллин; Пузанов-Якупов, Галимов-Е.Попов-Шутов.

После четырех туров активе нижнекамцев по-прежнему 6 очков, третье место на «Востоке». В следующем туре 13 сентября в Магнитогорске «Нефтехимик» сыграет с местным «Металлургом».