«Нефтехимик» проиграл пятый раз подряд на выезде

Сегодня «Нефтехимик» проиграл в Санкт-Петербурге СКА со счетом 0:2. Это стало пятым подряд поражением нижнекамцев на выезде.

В первом периоде, несмотря на территориальное преимущество армейцев, воплотить его в голы хозяева не сумели. «Нефтехимик» активно оборонялся и постоянно искал моменты для разящих контратак. Итог периода — нули на табло и вполне приличное для гостей соотношение бросков в створ ворот, 9-7.

Второй период гости провели еще активнее, трижды играли в большинстве. Однако их вновь подвела реализация, хотя они и перебросали хозяев — попадания в створ ворот — 5-10. А вот армейцы воспользовались своим моментом. За задержку клюшкой арбитры назначали буллит в ворота «Нефтехимика», который четко исполнил Кирилл Марченко, 1:0.

В третьем периоде гости много и настойчиво атаковали, но вновь безрезультатно. Исход матча решился в концовке, когда нижнекамцы сняли вратаря. Гол в пустые ворота — 2:0, пятое подряд выездное поражение «Нефтехимика».

СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Марченко (38 — буллит), Моисеев (60). Штраф: 6-4.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Сидоров-Клок, Шафигуллин-Беляев-Бикмуллин; Петрищев-Воробьев, Секстон-Митякин-Д.Попов; Шерстобитов-Пузанов, Шутов-Е.Попов-Галимов.

После 13 матчей в активе нижнекамцев по-прежнему 11 очков — седьмое место. В следующем туре 7 октября «Нефтехимик» примет на своем льду минское «Динамо».