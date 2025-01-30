«Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» на своем льду

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«Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» (1:5) на своем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра началась достаточно агрессивно. Уже на первых минутах двухминутное удаление получил нападающий гостей Крис Тирни. Нижнекамцы, однако, численным преимуществом воспользоваться не сумели. У «Нефтехимика» был и другой шанс, когда площадку покинул Лайл Брэйди за подножку. Но и здесь хозяева не сумели реализовать большинство. Под занавес первого тайма нижнекамцы имели отличный шанс отличится, когда Григорий Селезнев убежал в контратаку и бросил в нижнюю девятку из-под защитника. Однако вратарь «Динамо» Василий Демченко справился с ударом. В итоге первый период завершился нулями на табло.

Во второй двадцатиминутке голы посыпались. На 22-ой минуте шайбу забросил нападающий Даниил Липский, 0:1. Минчане играли достаточно грубо, в итоге на 32-ой минуте «Динамо» заработало уже четвертое удаление за матч. «Нефтехимик», однако, пропустил шайбу, находясь в большинстве. Тирни удвоил преимущество своей команды во время контратаки, отправив шайбу над плечом вратаря под перекладину, 0:2. На 36-ой минуте минчане снова забросили, на сей раз отличился нападающий Вадим Шипачев, поразивший ворота издалека, 0:3. С таким счетом завершился второй период матча.

В третьем периоде «Нефтехимик» так и не сумел сократить отставание. А на 50-ой минуте нападающий «Динамо» Вадим Мороз отправил четвертую шайбу в ворота хозяев, 0:4. Спустя две минуты Мороз забросил свою вторую шайбу с помощью рикошета от защитника «Нефтехимика» Луки Профаки, 0:5. Под конец встречи, однако, хозяева сумели размочить счет, шайбу забросил Селезнев, 1:5. С таким счетом встреча и завершилась.

«Нефтехимик» – «Динамо-Минск» – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

0:1 – Липский (21:38)

0:2 – Тирни (32:52)

0:3 – Шипачев (35:30)

0:4 – Мороз (49:05)

0:5 – Мороз (51:46)

1:5 – Селезнев (55:50)