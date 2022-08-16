«Нефтехимик» проиграл «Металлургу» на Кубке Президента Казахстана

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в стартовом матче «Кубка Президента Республики Казахстан» в Нур-Султане со счетом 1:4.

В середине первого периода уральцы первый раз добились успеха. Затем дважды в течение двух минут второго периода «Магнитка» сделала дубль, 0:3. И лишь в начале третьего периода Евгений Митякин отлично подправил на пятаке наброс Йоанна Овитю и реализовал большинство. Но на последней минуте матча уральцы еще раз отличились, поразив пустые ворота «Нефтехимика», 1:4.

Завтра «Нефтехимик» сыграет с хозяевами турнира - «Барысом». Начало встречи в 16.30 по московскому времени.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Шайбы забросили: Митякин (45) — Кошелев (16), Акользин (30), Юров (32), Зернов (60). Штраф 12-14.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Овитю, Лещенко-Митякин-Порядин; Воробьев-Петрищев, Камара-Галимов-Бучек; Березин-Леонтьев, Назаров-Чивилев-Белозеров; Новиков-Кашников, Паршин-Е.Попов-Купцов.