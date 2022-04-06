«Нефтехимик» проиграл «Краснодару-2» на выезде

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» в Краснодаре проиграл «Краснодару-2» со счетом 0:2.

Южане очень резво начали игру, быстро завладев преимуществом. Уже на 13-й минуте великолепный штрафной удался Богдану Рейхмену, закрутившему мяч в обвод стенки в дальний нижний угол, 1:0. Затем нижнекамцы перевели игру на половину хозяев, но материализовать свое территориальное преимущество не сумели. Напротив, краснодарцы в середине тайма удвоили счет, 2:0.

После перерыва гости приложили массу усилий, чтобы отыграться. Еще и удаление вскоре последовало в составе «Краснодара-2». Но счет не изменился, гости заслуженно проиграли.

В следующем туре 10 апреля «Нефтехимик» примет дома столичное «Торпедо».

«Краснодар-2» (Краснодар) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (2:0)

Голы забили: Рейхмен (13), Сабуа (34- с пенальти). Предупреждены: Кокоев, Рейхмен, Кучугура, Самко — Хубаев, Ширяев, Мршуля. На 54-й минуте удален Волков («Краснодар-2»).

«Нефтехимик»: Исупов, Бердников (Калугин, 46), Котов (Ситдиков, 62), Шоркин, Ширяев (Мршуля, 46), Пруцев, Москвичев, Хубаев (Денисов, 46), Родионов, Котик, Уридия (Баранов, 70).