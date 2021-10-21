«Нефтехимик» проиграл дома московскому «Динамо»

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл столичному «Динамо» со счетом 0:3, пропустив по одной шайбе в каждом периоде.

После позавчерашней победы по буллитам над хабаровским «Амуром» сегодня соперником нижнекамцев был один из лидеров Западной конференции московское «Динамо». А гости приехали в Нижнекамск из Казани после победы над «Ак Барсом» в овертайме. Отметим, что второй матч подряд ворота нижнекамцев защищал Александр Судницын, подписавший недавно пробный контракт с «Нефтехимиком».

В первом периоде после ровного начала к середине десятиминутки гости постепенно перехватили инициативу. И как следствие — шайба, влетевшая в ворота хозяев в середине периода. На добивании отличился Александр Петунин, 0:1. Броски в створ ворот 6-8, но период прошел очень мирно, ни одного удаления.

Во втором периоде «Динамо» не стало сбавлять обороты. Довольно скоро гости удвоили свое преимущество после точного кистевого броска в ближний угол Сергея Бойкова, 0:2. Страсти начинают накаляться, нижнекамцы трижды подряд играют в меньшинстве, но отбиваются. Статистика красноречива, броски в створ ворот за период 9-21.

И в третьем периода картина игры не поменялась, гости свою «дежурную» шайбу забросили после броска Владислава Ефремова, 0:3.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Петунин (14), Бойков (26), Ефремов (50). Штраф: 8-4.

«Нефтехимик»: Судницын. Воробьев-Кнот, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Сидоров-Клок, Секстон-Митякин-Д.Попов; Петрищев-Глазков, Шафигуллин-Хафизов-Бикмуллин; Пузанов-Барсуков, Галимов-Е.Попов-Шутов.

После 20 матчей в активе нижнекамцев осталось 17 очков, восьмое место. В следующем туре 24 октября в Нижнем Новгороде «Нефтехимик» встретится с «Торпедо».