«Нефтехимик» проиграл аутсайдеру ФНЛ «Текстильщику»

В предпоследнем матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» уступил в Иваново «Текстильщику» со счетом 0:1, пропустив мяч после грубой ошибки в первой тайме.

За два тура до конца сезона нижнекамцы имеют шансы на улучшение своих турнирных позиций, подняться с нынешнего восьмого места. Тем паче, что «Текстильщик» уже обречен, ивановцы вылетают во вторую лигу с последнего места ФНЛ. И команду уже покинули ее лидеры. А нижнекамцы два последних матча выиграли с общим счетом 9:2. Но сегодня аутсайдер больше хотел победить.

В первом тайме раскрепощенные хозяева довольно быстро добились успеха. Перехватив небрежную передачу гостей, Илья Мосейчук накоротке обыграл вратаря «Нефтехимика» Андрея Голубева, 1:0. В оставшееся время гости приложили немало усилий, чтобы отыграться, но безуспешно.

После перерыва нижнекамцы с удвоенной энергией бросились вперед, но ивановцы спокойно нейтрализовали этот натиск и довели матч до победы, первой для них с октября.

В последнем туре первенства ФНЛ 21 мая нижнекамцы сыграют на выезде с «Олимп-Долгопрудный».

«Текстильщик» (Иваново) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0)

Гол забил Мосейчук (18). Предупреждены: Макушкин, Хрипков - Шарифуллин.

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин, Котов, Бердников (Ситдиков, 70), Ширяев (Шоркин, 46), Пруцев, Хубаев (Шарифуллин, 46), Москвичев (Москвичев, 25), Галиулин (Дворецков, 65), Баранов, Уридия.