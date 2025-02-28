«Нефтехимик» проиграл «Амуру» в овертайме

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Сегодня «Нефтехимик» проиграл «Амуру» (4:5,ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период начался бодро. Обе команды обстреливали друг друга с первых минут. Нервы тоже присутствовали - на 10-ой минуте удалили игрока гостей Германа Точилкина за грубость. В итоге в меньшинстве нижнекамцы и пропустили, Александр Щемеров подкараулил неудачной отскок шайбы от Владислава Леонтьева и вывел «Амур» вперед, 1:0. Но гости сумели отыграться, на 15-ой минуте Андрей Белозеров забросил шайбу после того, как Евгений Митякин на пятачке закрыл обзор вратарю Мэтту Джурусику, 1:1. Затем команды продолжали атаковать, но счет не изменился, первый период завершился ничейным результатом.

Вторые 20 минут «Амур» начал с быстрого гола. Алекс Бродхерст отправил шайбу под левую штангу после передачи от Владислава Барулина, 2:1. И менее чем через минуту «Нефтехимик» в большинстве снова сравнял счет. Артем Сериков выполнил мощный бросок в правую девятку, 2:2. Затем команды продолжали штурмовать друг друга и в итоге хозяева вышли вперед в третий раз. Илья Талалуев переиграл вратаря после передачи от Броадхерста, 3:2. Но и на этом все не закончилось. В меньшинстве нижнекамцы опять сравняли счет, Ди Жа-Себастьян подправил шайбу в ворота после хорошего наброса от Серикова, 3:3. Наконец, второй период завершился, но снова ничейным счетом.

Третий период не был столь же насыщенным, как предыдущие. Команды никак не могли забросить шайбу, из-за чего дело шло к овертайму. Однако под самый занавес, на 56-ой минуте, Артур Гиздатуллин принес победу «Амуру» после передачи от Евгения Грачева, 4:3. Затем «Нефтехимик» бросил все силы в атаку и даже снял вратаря, но никак не мог отыграться. Тем не менее, на предпоследней, 59-ой минуте нижнекамцы опять совершили камбэк. Снова отличился Ди, в большинстве реализовавший момент после передачи от Митякина, 4:4. Игра перешла в овертайм.

В овертайме «Амур», как и ранее по ходу матча, первым вышел вперед и выиграл. Победную шайбу забросил Иван Мищенко после того, как перехватил ее у Ди и мощной бросил по воротам, 5:4.

В следующем матче «Нефтехимик» вновь сразится с «Амуром». Игра состоится 2 марта в 10:30 по мск.