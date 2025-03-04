«Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» в третьем матче на Дальнем Востоке

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Сегодня «Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде команды достаточно бодро начали. Сперва Райли Барбер после передачи Владимира Брюквина пробил по воротам, а уже потом Джек Родуолд ответил своим броском. Как бы там не было, первый гол пришел только на 11-ой минуте матча. Аркадий Шестаков выиграли борьбу у двух защитников и замкнул передачу от Никиты Сошникова, 1:0. Затем «Нефтехимик» активно пытался вернуть ничейный счет этой встречи. Но ни в первом, ни во втором периодах нижнекамцы не сумели этого сделать.

В финальной двадцатиминутке гости не сумели отыграться. «Адмирал» грамотно оборонялся и хорошо контратаковал, держа соперника в напряжении. «Нефтехимик» в последние минуты даже убрал вратаря, но шестой полевой игрок не помог. Нижнекамцы проиграли «морякам» и завершили третий подряд матч на дальневосточном выезде поражением. Ранее «Нефтехимик» дважды уступил «Амуру».

В следующем матче команда Олега Леонтьева снова сыграет с «Адмиралом». Встреча состоится 6 марта в 12:30 по мск.