«Нефтехимик» продолжит дальневосточный тур матчем с «Амуром»

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Нижнекамский «Нефтехимик» сыграет в гостях у хабаровского «Амура». Встреча состоится на «Платинум Арене», начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» подходит к игре в отличной форме: после десяти матчей команда Игоря Гришина идет на втором месте Востока, набрав 15 очков. В последнем туре нижнекамцы одержали волевую победу над «Адмиралом», отыгравшись с 0:2. Экс-защитник клуба Алексей Петров отметил, что хоккеисты «Нефтехимика» сейчас «кайфуют на льду, а не работают».

«Амур» же, напротив, испытывает трудности: в активе хабаровчан лишь 5 очков после семи игр, и команда пока не может найти стабильность. Однако на домашнем льду «Амур» традиционно играет против «Нефтехимика» успешно — в последних двух очных встречах на «Платинум Арене» хабаровчане победили (3:1 и 3:2).

Очные противостояния последних лет складывались в пользу «Амура»: в пяти из шести последних матчей на своём льду хабаровчане праздновали победу, включая серии буллитов и овертаймов . В марте 2026 года «Амур» дважды обыграл «Нефтехимик» на домашней арене с одинаковым счётом 3:1 и 3:2.