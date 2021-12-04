Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл казахстанскому «Барысу» со счетом 2:4

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл сегодня на своем льду в чемпионате КХЛ казахстанскому «Барысу» со счетом 2:4, продлив тем самым серию поражений до четырех.

После досадного поражения в гостях от китайского «Куньлуня» нижнекамцам сегодня требовалось реабилитироваться на глазах родной публики за последние неудачи. Не получилось, хотя хозяева вели со счетом 2:0.

В первом периоде трудно было отдать предпочтение какой-либо команде. Одинаково азартно действовали в нападении обе команды. Да и защищались соперники столь же надежно. Добавим, что первые 20 минут прошли без единого удаления.

И только в середине второго периода публика увидела первый гол. Выход к чужим воротам Сергея Купцова, бросок, и форвард хозяев уже из-за ворот повторным броском рикошетом от голкипера «Барыса» забивает первую шайбу, 1:0. А через три минуты уже в большинстве хорошим кистевым броском Павел Порядин удваивает преимущество «Нефтехимика», 2:0. Но на последней минуте периода гости реализовали большинство, Роман Старченко преуспел на добивании, 2:1.

В середине третьего периода играя в большинстве, нижнекамцы снова пропустили. Грубо ошибся вратарь хозяев Александр Судницын, авантюрно выскочивший к бортику, оставив свои ворота пустыми, чем с удовольствием воспользовался Кирилл Савицкий, 2:2. Похоже этот ляп сильно повлиял на голкипера «Нефтехимика», пропустившего еще раз в ближний угол после броска в касание Кэжртиса Волка, 2:3. В концовке хозяева вшестером бросились на последний штурм и пропустили еще одну шайбу в пустые ворота, 2:4.

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3). Шайбы забросили: Купцов (31), Порядин (34) — Старченко (40), Савицкий (48), Волк (53), Юрко (60). Штраф: 6-6.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Семенов-Кнот, Шафигуллин-Вихарев-Купцов; Березин-Петрищев, Галимов-Е.Попов-Секстон; Шутов, Д.Попов-Чивилев-Хафизов.

После 36 матчей в активе нижнекамцев осталось 35 очков, 8-е место. В следующем туре 8 декабря «Нефтехимик» сыграет дома с новосибирской «Сибирью».