news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 23 июля 2026 10:59

«Нефтехимик» продлил контракт с лучшим защитником команды до 2028 года

Читайте нас в
Телеграм
«Нефтехимик» продлил контракт с лучшим защитником команды до 2028 года
Фото: © «Татар-информ»

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о переподписании контракта с защитником Артемом Сериковым. Как сообщается на сайте КХЛ, новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2028 года. При этом предыдущий договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Сериков провел за нижнекамцев 72 матча во всех турнирах, набрав 25 очков (5+20). По этому показателю он стал вторым снайпером и бомбардиром среди защитников команды, уступив лишь лидеру обороны «Нефтехимика». Всего в КХЛ на счету Артема 269 игр и 76 очков (14+62).

#нефтехимик #хоккей #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончалась профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Скончалась профессор КФУ Резеда Мухаметшина

22 июля 2026

Вражеский БПЛА сбит над Татарстаном

23 июля 2026
Новости партнеров