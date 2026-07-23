«Нефтехимик» продлил контракт с лучшим защитником команды до 2028 года

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Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о переподписании контракта с защитником Артемом Сериковым. Как сообщается на сайте КХЛ, новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2028 года. При этом предыдущий договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Сериков провел за нижнекамцев 72 матча во всех турнирах, набрав 25 очков (5+20). По этому показателю он стал вторым снайпером и бомбардиром среди защитников команды, уступив лишь лидеру обороны «Нефтехимика». Всего в КХЛ на счету Артема 269 игр и 76 очков (14+62).