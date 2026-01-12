«Нефтехимик» продлил контракт с Евгением Митякиным

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» переподписал контракт со своим лидером Евгением Митякиным. По данным пресс-службы КХЛ, новое соглашение с 28-летним форвардом будет действовать до 31 мая 2028 года.

В текущем сезоне Митякин демонстрирует уверенную игру, набрав 33 очка (14 голов + 19 передач) в 45 матчах при показателе полезности «+5». За всю свою карьеру в лиге он провёл 344 игры, в которых суммарно заработал 139 очков (55+84).

«Нефтехимик» после 45 сыгранных матчей занимает 6-е место в Восточной конференции, имея в активе 47 очков. Продление контракта с одним из лидеров команды должно укрепить состав в борьбе за выход в плей-офф.