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Спорт
27 декабря 2021  22:25
Cергей Гаврилов

«Нефтехимик» продлил контракт с чешским защитником

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Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня заключил новый контракт с чешским защитником Рональдом Кнотом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба КХЛ.

27-летний чех в этом сезоне дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 15 (4+11) очков в 43 матчах регулярного чемпионата. На прошлой неделе нижнекамцы продлили соглашение с другим чешским защитником — Лукашем Клоком.

После 43 матчей в активе «Нефтехимика» 44 очка, седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 29 декабря в Новосибирске нижнекамцы сыграют с «Сибирью».

#ХК Нефтехимик
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