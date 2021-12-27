«Нефтехимик» продлил контракт с чешским защитником

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня заключил новый контракт с чешским защитником Рональдом Кнотом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба КХЛ.

27-летний чех в этом сезоне дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 15 (4+11) очков в 43 матчах регулярного чемпионата. На прошлой неделе нижнекамцы продлили соглашение с другим чешским защитником — Лукашем Клоком.

После 43 матчей в активе «Нефтехимика» 44 очка, седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 29 декабря в Новосибирске нижнекамцы сыграют с «Сибирью».